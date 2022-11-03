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Spor Başakşehir liderlikle bitirdi! Helal olsun size...
Spor

Başakşehir liderlikle bitirdi! Helal olsun size...

UEFA Konferans Ligi A Grubu son hafta maçında temsilcimiz Başakşehir, Hearts ile karşı karşıya geldi. Turuncu lacivertliler kendi seyircisi önünde mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve grubu lider tamamladı. Bu sonucun ardından Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, adını direkt olarak son 16 turuna yazdırmaya hak kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 20:27:00 -
Başakşehir liderlikle bitirdi! Helal olsun size...

UEFA Konferans Ligi A Grubu son hafta maçında temsilcimiz Başakşehir, Hearts ile karşı karşıya geldi. Turuncu lacivertliler kendi seyircisi önünde mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve grubu lider tamamladı. Bu sonucun ardından Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, adını direkt olarak son 16 turuna yazdırmaya hak kazandı. Grubun diğer maçında Fiorentina Rigas'ı 3-0 mağlup etti.

UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir ile Hearts kozlarını paylaştı. Mücadeleyi temsilcimiz 3-1'lik skorla kazandı ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Turuncu-lacivertlilerin gollerini 4. dakikada Youssouf Ndayishimiye, 33. dakikada Serdar Gürler ve 64. dakikada Berkay Özcan kaydetti.

Hearts'ın tek sayısı ise 89. dakikada Atkinson'dan geldi.

Bu sonuçlarla Başakşehir puanını 13'e çıkardı ve 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle grubunu lider tamamladı. İskoç ekibi Hearts ise 6 puanda kaldı ve grubu 3. sırada noktaladı.

 


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