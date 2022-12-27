Başakşehir, Lider'in ensesinde! Yine kazandılar...
Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir, Antalyaspor'u ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir, Antalyaspor'u ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup ederek, Lider Galatasaray'ın yakın takibinde yoluna devam etti.
Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir evinde Antalyaspor'u konuk etti.
Başakşehir FatihTerim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 galip tamamladı. Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Deniz Türüç ve 66. dakikada Aleksic kaydetti.
Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, puanını 30'a yükseltirken Antalyaspor, 16 puanda kaldı.
Gelecek hafta Medipol Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Antalyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.