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Başakşehir kazandı! Yarışa ortak oldu

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3.maçında Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

25 Ekim 2019 Cuma 01:07
Başakşehir kazandı! Yarışa ortak oldu

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında sahasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Avusturya ekibi Wolfsberger karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Medipol Başakşehir oldu.

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 78. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir puanını 4'e yükseltti. Wolfsberger de 4 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda bir sonraki hafta Medipol Başakşehir, Wolfsberger ile Avusturya'da karşılaşacak. Mücadele 7 Kasım Perşembe günü oynanacak.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 01:07
  1. Başakşehir
  2. Wolfsberger
  3. Başakşehir 1-0 Wolfsberger

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  • Siyasi kavunSiyasi kavun1 sa önce
    Futbol keşke komple kalksa. Neymişülkeyi temsil ediyorlarmış. Yahu koca koca takımlar rezil olup geliyorlar.Adam gibi bir başarıları yok. Trilyonlar futbola aktarılıyor. 3- 5 futbolcu güzel zengin oluyor. Bizde ülkeyi temsil ediyorlar yalanıyla güzel enflasyon dolu hayatımızda tırmalıyoruz. Gerçi enflasyon ütöpyadaki Türkiye'de yüzde dokuz çıkmıştı ben unutmuşum kusura bakmayın. Ama belli ki piyasa da unutmuş çünkü piyasa fiyatlari dokuzun kenarindan bile geçmiyor. Selam ve dua ile.

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