Başakşehir kazandı! Yarışa ortak oldu Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3.maçında Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında sahasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Avusturya ekibi Wolfsberger karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Medipol Başakşehir oldu. Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 78. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir puanını 4'e yükseltti. Wolfsberger de 4 puanda kaldı. UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda bir sonraki hafta Medipol Başakşehir, Wolfsberger ile Avusturya'da karşılaşacak. Mücadele 7 Kasım Perşembe günü oynanacak.

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