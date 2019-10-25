Başakşehir kazandı! Yarışa ortak oldu
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3.maçında Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.25 Ekim 2019 Cuma 01:07
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında sahasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Avusturya ekibi Wolfsberger karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Medipol Başakşehir oldu.
Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 78. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir puanını 4'e yükseltti. Wolfsberger de 4 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda bir sonraki hafta Medipol Başakşehir, Wolfsberger ile Avusturya'da karşılaşacak. Mücadele 7 Kasım Perşembe günü oynanacak.
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