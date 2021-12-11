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Spor Başakşehir-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
Spor

Başakşehir-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?

Başakşehir maçı ne oldu? Süper Lig'in 16.haftasında Medipol Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Peki, Başakşehir-Kasımpaşa maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-12-11 18:10:00 -
Başakşehir-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'de 16.hafta heyecanı yaşanıyor. Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Başakşehir-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?

Başakşehir sahasında bir diğer İstanbul takımı Kasımpaşayı konuk etti. ev sahibi Başakşehir rakibini 2-1 mağlup etti. Başakşehir'i galibiyete taşıyan goller Vesca ve Mahmut Tekdemir'den geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise Hajradinović'ten geldi.

Başakşehir bu galibiyetle puanını 28'e yükseltirken Kasımpaşa 11 puanla ligin en son sırasında yer aldı.

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