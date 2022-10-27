Başakşehir, İtalya'dan puansız döndü!
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. haftasında Başakşehir, deplasmanda konuk olduğu Fiorentina’ya 2-1 mağlup olarak gruptaki ilk mağlubiyetiyle tanıştı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. haftasında Başakşehir, deplasmanda konuk olduğu Fiorentina’ya 2-1 mağlup olarak gruptaki ilk mağlubiyetiyle tanıştı.
15. dakikada kaleci Muhammed’in asistinde rakip ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Aleksic topu ağlara gönderdi. 0-1.
26. dakikada sağ kanattan Kouame’nin pasında arka direkte bomboş durumda Jovic topu filelere yolladı. 1-1.
Ev sahibi ekip Fiorentina 61. dakikada Jovic’in golüyle öne geçti: 2-1.
Mücadelede başka gol olmadı ve temsilcimiz rakibini 2-1 yenildi.
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