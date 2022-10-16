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Spor Başakşehir-İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Başakşehir-İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Süper Lig'in 10.haftasında Başakşehir ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Peki, Başakşehir İstanbulspor maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-10-16 14:26:00 -
Başakşehir-İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Peki, Başakşehir-İstanbulspor maçı saat kaçta?

Başakşehir-İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Başakşehir ile İstanbulspor bugün saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

Muhtemel 11'ler 

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Youssouf, Lima, Biglia, Berkay, Mahmut, Mounir, Traore, Keny

İSTANBULSPOR: Jensen, Mehmet, Okan, Mehremic, Muammer, Rroca, Duhan, Oğuzhan, Topalli, Ethemi, İbrahim

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