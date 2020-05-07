  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Başakşehir hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, korona virüs salgını sebebiyle liglere verilen aranın ardından bugün 3 grup halinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına yeniden başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 19:26:33 -
Başakşehir hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, korona virüs salgını sebebiyle liglere verilen aranın ardından bugün 3 grup halinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına yeniden başladı.


Medipol Başakşehir, liglerin 12 Haziran’da başlayacağının açıklanmasının ardından bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına yeniden başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman üç ayrı grup şeklinde yapıldı. Isınma ile başlayan idman, koşu ile sürdürüldü. Pas çalışan turuncu-lacivertli futbolcular, orta ve şut ile idmanı noktaladı.


Başakşehir, yarın 11.00, 14.00 ve 17.00’de üç grup olarak çalışmalarını sürdürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı