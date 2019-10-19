Başakşehir Göztepe maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Peki, Başakşehir Göztepe maçı kaç kaç bitti?19 Ekim 2019 Cumartesi 20:06
Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Peki, Başakşehir Göztepe maçı kaç kaç bitti?
Ligde 8. hafta heyecanı sürüyor. İşte, Başakşehir Göztepe maçının tüm detayları…
MAÇ SONUCU: 2-1
Sezona iddialı başlayan Başakşehir evinde oynadığı mücadeleye hızlı başladı.
11. dakikada Gulbrandsen ev sahibi ekibi öne geçirdi: 1-0
64. dakika Soner Aydoğdu skoru eşitledi: 1-1
Maçın skorunu ise 90+2'de Skrtel ilan etti: 2-1
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