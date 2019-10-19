Başakşehir Göztepe maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Peki, Başakşehir Göztepe maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya geldi. Peki, Başakşehir Göztepe maçı kaç kaç bitti? Ligde 8. hafta heyecanı sürüyor. İşte, Başakşehir Göztepe maçının tüm detayları… MAÇ SONUCU: 2-1 Sezona iddialı başlayan Başakşehir evinde oynadığı mücadeleye hızlı başladı. 11. dakikada Gulbrandsen ev sahibi ekibi öne geçirdi: 1-0 64. dakika Soner Aydoğdu skoru eşitledi: 1-1 Maçın skorunu ise 90+2'de Skrtel ilan etti: 2-1

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