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Spor Başakşehir galibiyet serisini sürdürdü
Spor

Başakşehir galibiyet serisini sürdürdü

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Başakşehir evinde Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla yenerek galibiyet serisini devam ettirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 22:45:00 -
Başakşehir galibiyet serisini sürdürdü

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Chadli ile 90+2. dakikada Visca penaltıdan kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü ise 60. dakikada Assombalonga'dan geldi.

Bu skorla Başakşehir puanını 15'e yükseltirken Adana Demirspor, 14 puanda kaldı.

Gelecek hafta Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Adana Demirspor da evinde Hatayspor'u ağırlayacak.

Medipol Başakşehir: 2 - Adana Demirspor: 1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Candaş Elbil

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Epureanu (Dk. 46 Duarte), Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 84 Lima), Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci (Dk. 65 Aleksic), Visa, Berkay Özcan (Dk. 65 Gulbrandsen), Chadli (Dk. 78 Deniz Türüç), Okaka

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Deli, Rassoul, Sinan Kurt, Stambouli, Yunus Akgün, Bjarnason (Dk. 68 Gökhan İnler), Vargas (Dk. 79 Ezeh), Assombalonga (Dk. 68 Balotelli)

Goller: Dk. 60 Assombalonga (Penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 71 Chadli, Dk. 90+2 Visca (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 41 Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir), Dk. 90+7 Gökhan İnler (Adana Demirspor)

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