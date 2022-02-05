Başakşehir, Fenerbahçe'yi evinde yıktı
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'e 2-1'lik skorla yenildi.
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.
Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 61. dakikada Berkay Özcan kaydetti.
Medipol Başakşehir bu sonuçla puanını 37'e çıkardı. Fenerbahçe ise 37 puanda kaldı.
Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Müsabakanın 65. dakikasında yerini Enner Valencia’ya bırakan Yunan orta saha, oyundan çıkarken sarı-lacivertli taraftarların ıslıklı tepkisine maruz kaldı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Ali Koç’u, Başakşehir müsabakasının 60. dakikasında istifaya davet etti.
Mücadelenin 60. dakikasında sarı-lacivertli tribünlerden istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a tepki göstererek, tribünlerden, ‘Söylesene Ali Başkan bu takım niye oynamıyor’ tezahüratlarında bulundu.
Fenerbahçe’den Watford’a kiralandıktan sonra devre arasında takıma dönen Ozan Tufan, Başakşehir mücadelesinde yedek kulübesinde yer aldı.
Sezon başında Fenerbahçe’den İngiltere Premier Lig ekibi Watford’a kiralanan Tufan, devre arası transfer döneminde takımına geri döndü.
Watford’un ligde kalması durumunda Ozan Tufan’ın zorunlu satın alma opsiyonu devam ederken, 26 yaşındaki futbolcu Başakşehir mücadelesinde Teknik Direktör İsmail Kartal tarafından yedeklerde şans tanındı.
Ozan ikinci yarıda İrfan Can'ın yerine oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe’nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Başakşehir karşılaşmasının 24. dakikasında gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü.
Portekizli oyuncu, ligin 25. haftasındaki GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Fenerbahçe: 0 - Medipol Başakşehir: 1
Stat: Ülker
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen
Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Osayi (Dk. 83 Burak Kapacak), Sosa (Dk. 74 Serdar Dursun), Crespo (Dk. 65 Mert Hakan Yandaş), Pelkas (Dk. 65 Valencia), İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Ozan Tufan), Berisha
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç (Dk. 62 Serdar Gürler), Aleksic, Berkay Özcan (Dk. 90+2 Epureanu), Chadli (Dk. 82 Gulbransen), Okaka
Gol: Dk. 61 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 24 Crespo, Dk. 37 Berke Özer, Dk. 72 Berisha (Fenerbahçe), Dk. 40 Deniz Türüç, Dk. 51 Tolga Ciğerci, Dk. 69 Duarte, Dk. 75 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir)