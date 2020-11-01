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Spor Başakşehir deplasmanda güldü
Spor

Başakşehir deplasmanda güldü

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek Manchester United'a gözdağı verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 18:21:00 -
Başakşehir deplasmanda güldü

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyeti aldı.

Konyaspor ile Medipol Başakşehir, Konya büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı turuncu lacivertli ekip,2-1 kazandı.

İlk yarıya etkili başlayan Medipol Başakşehir, 3. dakikada Crivelli ile golü buldu ancak VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Konyaspor'da Skubic'in 21. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda, kaleci Mert Günok köşeye giden topu çıkardı. Girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Medipol Başakşehir, 45. dakikada Jevtovic'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren Başakşehir, Aleksic'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 0-2. İkinci golden sonra rakip yarı sahaya yerleşen ve topa daha çok sahip olan taraf olan Konyaspor, 69. dakikada Kravets'in kaydettiği golle farkı 1'e indirdi: 1-2. Konyaspor kalan dakikalarda daha baskılı bir oyun oynasa da Medipol Başakşehir sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Manchester ile oynayacaklar

Medipol Başakşehir, hafta içi Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında Kırmızı şeytanlar lakaplı Manchester United ile karşılaşacak.

 

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