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Spor Başakşehir, Brezilyalı Lucas Lima'yı kadrosuna kattı
Spor

Başakşehir, Brezilyalı Lucas Lima'yı kadrosuna kattı

Başakşehir, Suudi Arabistan'ın El Ahli takımında oynayan 29 yaşındaki Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı kadrona kattığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 18:02:00 -
Başakşehir, Brezilyalı Lucas Lima'yı kadrosuna kattı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Suudi Arabistan'ın El Ahli takımında oynayan 29 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Lucas Lima'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda ise Lima, "Merhaba Başakşehir ailesi. Kulüple 3 yıllık anlaşma imzaladığım için çok mutluyum. Yakında görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

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