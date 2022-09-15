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Spor Başakşehir, Avrupa'yı sallıyor! Sıradaki gelsin...
Spor

Başakşehir, Avrupa'yı sallıyor! Sıradaki gelsin...

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Başakşehir sahasında konuk ettiği Fiorentina’yı 3-0 yenerek ikide iki yaptı. Grubun diğer maçında ise Hearts, Riga’yı 2-0 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 23:52:00 -
Başakşehir, Avrupa'yı sallıyor! Sıradaki gelsin...

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Başakşehir sahasında konuk ettiği Fiorentina’yı 3-0 yenerek ikide iki yaptı. Grubun diğer maçında ise Hearts, Riga’yı 2-0 mağlup etti.

27. dakikada gelişen İkone, ceza yayı önündeki Saponara’ya pasını attı. Bu oyuncunun ayak içiyle sert şutunda kaleci Muhammed iki hamlede topu kontrol etti. İlk yarı golsüz geçildi.

57. dakikada Serdar’ın sert şutu ağlara gitti: 1-0.

71. dakikada tekrar sahneye çıkan Serdar farkı ikiye çıkardı: 2-0. 76. dakikada Ikone kırmızı kart gördü.

88. dakikada Traore’nin attığı golle maçın skoru ortaya çıktı: 3-0

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