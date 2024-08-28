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Spor Başakşehir, Avrupa'da yoluna devam ediyor
Spor

Başakşehir, Avrupa'da yoluna devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-08-28 21:15:00 -
Başakşehir, Avrupa'da yoluna devam ediyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir sahasında St. Patrick's Athletic'i 2-0'lık skorla yendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir sahasında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir 2-0 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 64. dakikada Ömer Ali Şahiner ile 82. dakikada Kemen kaydetti.

Bu sonucun ardından ilk maçta golsüz berabere kalan Başakşehir, 2-0'lık skorla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başardı. St. Patrick's Athletic ise Avrupa kupalarına veda etti.

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