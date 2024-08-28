Başakşehir, Avrupa'da yoluna devam ediyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir sahasında St. Patrick's Athletic'i 2-0'lık skorla yendi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir sahasında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir 2-0 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 64. dakikada Ömer Ali Şahiner ile 82. dakikada Kemen kaydetti.
Bu sonucun ardından ilk maçta golsüz berabere kalan Başakşehir, 2-0'lık skorla UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başardı. St. Patrick's Athletic ise Avrupa kupalarına veda etti.