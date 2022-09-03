Başakşehir-Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 5.haftasında Başakşehir ile Alanyaspor karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti? Başakşehir maçı ne oldu?
Süper Lig'de 5.hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın zorlu maçlarından birinde Başakşehir ile Alanyaspor karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Başakşehir-Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?
Başakşehir sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.
19. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanattan Lima'nın kullandığı kornerde altı pas önünde yükselen Biglia topa kafayı vururken, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
23. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Münir'in yerden şutunda top kaleci Runarsson'dan döndü. Altı pas önünde boşta kalan topu önünde bulan Serdar Gürler, boş kaleye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.
53. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Münir'den aldığı pasla rakip ceza sahasına hareketlenen Berkay'ın ceza yayı önünden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
74. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir ceza sahasında Münir'den topu kapan Balkovec'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla uzak direğin yanından auta çıktı.
76. dakikada Leroy Fer'den topu kapan Medipol Başakşehir'in yeni transferi Keny, Alanyaspor ceza sahasına girdi. Keny'nin sağ çaprazdan şutunda top üstten auta gitti.
85. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Traore'nin ara pasıyla kaleci Runarsson ile karşı karşıya kalan Keny, süratiyle kaleciyi geçip sağ çaprazdan yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.
Karşılaşmayı turuncu-lacivertli ekip 2-0 kazandı.