Başakşehir 90+2'de kazandı
Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.
Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.
Başakşehir'in golünü 53. dakikada Edin Visca ve 90+2. dakikada Mahmut Tekdemir kaydetti. Kasımpaşa ise rakibine 78. dakikada Hajradinovic'le karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Başakşehir yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı ve 28 puana yükseldi. Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti ise 5 maça çıktarken 11 puanda kaldı.
Ligin 17. haftasında Başakşehir, Sivasspor'u konuk edecek. Başakşehir ise Galatasaray deplasmanında sahne alacak.