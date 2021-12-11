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Spor Başakşehir 90+2'de kazandı
Spor

Başakşehir 90+2'de kazandı

Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 18:03:00 -
Başakşehir 90+2'de kazandı

Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir'in golünü 53. dakikada Edin Visca ve 90+2. dakikada Mahmut Tekdemir kaydetti. Kasımpaşa ise rakibine 78. dakikada Hajradinovic'le karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Başakşehir yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı ve 28 puana yükseldi. Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti ise 5 maça çıktarken 11 puanda kaldı.

Ligin 17. haftasında Başakşehir, Sivasspor'u konuk edecek. Başakşehir ise Galatasaray deplasmanında sahne alacak.

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