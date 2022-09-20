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Medya Başak Özel kimdir hastalığı neydi?
Medya

Başak Özel kimdir hastalığı neydi?

Başak Özel hangi dizilerde oynadı? Oyuncu Başak Özel, hayatını kaybetti. Bu haberin ardından pek çok kişi 'Başak Özel kim?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 16:35:00 -
Başak Özel kimdir hastalığı neydi?

51 yaşındaki oyuncu Başak Özel hayatını kaybetti. Oyucular Sendikası, Twitter hesabından "Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" paylaşımında bulundu. Özel'in vefat sebebi konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

Başak Özel kimdir hastalığı neydi?

Başak Özel 22 Mart 1971'de dünyaya geldi. Sanat hayatına Ankara Sanat Merkezi`nde aldığı tiyatro kurslarıyla başlayan Başak Özel, daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ali Hünal Kabare Tiyatrosu'nda oyunculuk deneyimini geliştirdi. Çeşitli bankaların çocuk tiyatrosu topluluklarında, Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu'nda görev yaptı. Tiyatronun dışında kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Başak Özel rol aldığı yapımlar:

Kurtlar Vadisi

Pembe Patikler

Melekler Adası

Ihlamurlar Altında

Karım ve Annem

Hızlı Adımlar

Gerçek Kesit

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