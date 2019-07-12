Başak Koleji ve Liva Hastanesi’nden anlamlı işbirliği

Aydın Özel Ege Liva Hastanesi ile Aydın Özel Başak Koleji arasında ‘Sağlık Hizmeti Sözleşmesi’ imzalandı.

Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın ve Aydın Özel Ege Liva Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gülgün Gezen’in katılımıyla gerçekleşen imza töreni Özel Başak Koleji’nde gerçekleşti.

Protokole göre, Aydın Başak Koleji velileri, öğrencileri, personeli ile bakmakla yükümlü oldukları 1. derece aile fertleri için Özel Ege Liva Hastanesi tarafından tüm hizmetlerinde yıl boyunca yüzde10 indirim uygulanacak.

Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydıni imza töreninde "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Protokol, her iki tarafa da hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Özel Ege Liva Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gülgün Gezen ise yaptığı konuşmada, ‘’Başak Kolejiyle imzaladıkları protokolden dolayı büyük mutluluk duyduklarını’’ söyledi.

Gezen, protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.