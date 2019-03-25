Başak Kart, çay sektörüne yeni finansman sağlayacak

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan, Ziraat Bankası Karadeniz Bölge Müdürü İbrahim Seyfioğlu ve Ziraat Bankası Rize Yeşilçay Şube Müdürü Mehmet Akyıldız,Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan’ı makamında ziyaret ederek Rize ekonomisi, çay sektörü ve Ziraat Bankası’nın yeni hizmeti Bankkart Başak hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular.

Ziraat Bankası’nın Bankkart Başak ile kredi kartı ve banka kartını tek bir kartta sunduğunu ifade eden Gülcihan, “Kartın ön yüzünde kredi kartı numarası yer alırken, arka yüzünde ise banka kartı numarası yer almaktadır. Hangi işlemi yapmak istiyorsanız onu kolaylıkla seçiyorsunuz. Bu kartla Ziraat Bankası sanayiciye, çiftçiye ve perakendeciye büyük kolaylık sağlayıp, ödemelerin sistematik yapılmasını sağlamıştır. Çay sektörü için yeni bir finans kayağı oluşturacak bu kartla uzun vadeli kredi finansmanı sağlanabilecek. Tarımda kullanılacak gübre, mazot gibi ürünleri satan üye iş yerinden alışveriş yaparken Bankkart Başak’a bağlanmış tarımsal kredi kullanabilecekler. Kredi kullanırken indirimli faiz oranlarından faydalanıp, ödemelerin vadesini, hasat zamanına göre belirleyebilecekler” dedi.

Bu kartla Ziraat Bankası’nın Türkiye’ye güzel bir hizmet sunduğunu ifade eden Erdoğan, “Rize ve çay sektörü için bu kartın kullanımı uygundur. Ben dahil tüm çay sektörü tarafından kullanılmasında faydalıdır” diye konuştu.