Çevredeki cisimlerin hareket ediyormuş gibi algılanmasına baş dönmesi denebilir. Bu durum sıklıkla rastlanan ev her yaş grubunu etkileyen bir durumdur. Peki ama baş dönünce ne yapılır? Baş dönmesinin sebepleri nelerdir? İşte detaylar...

Baş dönmesi bazen denge bozukluğuna sebep olabilecek şekilde yaşanır ve bu da fiziksel hasara neden olabilir. Bu hastalık, oldukça sık görülen bir semptomdur ve dünyada hekime başvurma nedenleri arasında ağrıdan sonra ikinci sırada yer alıyor. Bunun yanı sıra, 40 yaşın üstündeki iki kişiden biri, günlük yaşamda baş dönmesi yaşarlar.

Baş dönmesi 3 nedene bağlanabilir. Günlük yaşam içerisinde herhangi biri, baş dönmesi yaşayabilir.

Bazı baş dönmeleri iç kulaktaki denge mekanizmasını etkileyen sorunlardan kaynaklanır. Baş dönmesinin diğer bazı olası nedenleri şunlardır;

Kan basıncında ani düşüş

Kalp kası hastalığı

Kan hacminde azalma

Anksiyete bozuklukları

Anemi

Hipoglisemi

Kulak enfeksiyonu

Susuzluk

Dolaşım problemleri

Kulak kristalinde oynama

Bazı ilaçlar

Migren

Hiipertansiyon

Baş dönmesi yaşayan kişi ne yapmalı?