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Baş dönünce ne yapılır?

Çevredeki cisimlerin hareket ediyormuş gibi algılanmasına baş dönmesi denebilir. Bu durum sıklıkla rastlanan ev her yaş grubunu etkileyen bir durumdur. Peki ama baş dönünce ne yapılır? Baş dönmesinin sebepleri nelerdir? İşte detaylar...

11 Eylül 2019 Çarşamba 18:04
Baş dönünce ne yapılır?

Çevredeki cisimlerin hareket ediyormuş gibi algılanmasına baş dönmesi denebilir. Bu durum sıklıkla rastlanan ev her yaş grubunu etkileyen bir durumdur. Peki ama baş dönünce ne yapılır? Baş dönmesinin sebepleri nelerdir? İşte detaylar...

Baş dönmesi bazen denge bozukluğuna sebep olabilecek şekilde yaşanır ve bu da fiziksel hasara neden olabilir. Bu hastalık, oldukça sık görülen bir semptomdur ve dünyada hekime başvurma nedenleri arasında ağrıdan sonra ikinci sırada yer alıyor. Bunun yanı sıra, 40 yaşın üstündeki iki kişiden biri, günlük yaşamda baş dönmesi yaşarlar.

 Baş dönmesi 3 nedene bağlanabilir. Günlük yaşam içerisinde herhangi biri, baş dönmesi yaşayabilir. 

Bazı baş dönmeleri iç kulaktaki denge mekanizmasını etkileyen sorunlardan kaynaklanır. Baş dönmesinin diğer bazı olası nedenleri şunlardır;

  • Kan basıncında ani düşüş
  • Kalp kası hastalığı
  • Kan hacminde azalma
  • Anksiyete bozuklukları
  • Anemi
  • Hipoglisemi
  • Kulak enfeksiyonu
  • Susuzluk
  • Dolaşım problemleri
  • Kulak kristalinde oynama
  • Bazı ilaçlar
  • Migren
  • Hiipertansiyon

Baş dönmesi yaşayan kişi ne yapmalı?

  • Fazla kilolardan krutulun
  • Egzersiz yapın
  • Bol su tüketin
  • Destek alarak hareket edin. Ani hareketlerden kaçının.
  • Zencefil tüketin
  • Vitamin desteği alın
  • Kan testi yaptırmaya özen gösterin
  • İyi uyuyun
  • İlaçlarınızı kontrol edin
  • Uzmana başvurun
  • Zararlı alışkanlıklardan kurtulun.
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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 18:04
  1. Baş dönünce ne yapılır?
  2. baş dönünce ne içilir
  3. başı dönene ne yapılır
  4. vertigo ataklarında ne yapılır
  5. vertigo ataklarında ne yapılmalı
  6. başı dönen insan ne yemeli
  7. baş neden döner
  8. baş dönmesi sebepleri
  9. başım dönüyor ne yapmalıyım
  10. başım dönüyor nasıl geçer
  11. başım dönüyor hangi doktora gitmeliyim?
  12. baş dönünce tansiyon düşmesi
  13. baş dönmesi
  14. sağlık
  15. baş dönmesi nedenleri
  16. baş dönmesinin sebepleri nelerdir
  17. baş dönmesini yaşayan kişi neler yapmalı
  18. baş dönmesi yaşayan kişi ne yapmalı

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