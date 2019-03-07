Baş dönmesini azaltmak için neler yapılmalı?

Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, baş dönmesini azaltmak için yapılması gerekenleri anlattı.

Baş dönmesinin tanımını yapan Büyük Anadolu Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Osman Demir, “Tansiyon düşmesi, uzun süre aç kalınması, dehidrasyon, kan şekerinin düşmesi, güneş çarpması, kulak enfeksiyonu ve kulağın denge merkezinde meydana gelen diğer rahatsızlıklar, aniden ayağa kalkıldığında oluşan ani kan basıncı düşüşü, nörolojik rahatsızlıklar, stres, hamilelik, migren, travmalar, araç tutması, göz hastalıkları, sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımı gibi birçok neden baş dönmesinin sebeplerindendir. Genel olarak hangi nedenle olursa olsun vertigolar konusunda ilk olarak ilaç tedavisine başvurulur. Bunun dışında beyinsel kaynaklı vertigolarda, şikayetlerin nedenine göre yaklaşım gerekmektedir. Beynin kanlanma bozukluğu sonucunda olan vertigolarda, aspirin ve çeşitli ilaçların kullanımı gerekmektedir. İleri derecede büyük damar darlığı olan hastalarda stent veya by-pass ameliyatları da düşünülmelidir. Multipl sklerozlu olup vertigo şeklinde atak yapan hastalara ise yüksek doz kortizon verilmektedir. Vertigoya neden olan tümörlerin tedavisi cerrahidir” dedi.







Baş dönmesi atağında yapılması gerekenler

Dr. Osman Demir, baş dönmesi atağında yapılması gerekenler hakkında şunları söyledi:

“Hemen yere uzanılmalı ve baş hafifçe kaldırılmalıdır. Düşmeleri önlemek için önlem alınmalıdır. Bol sıvı tüketilmelidir. Baş dönmesi ataklarında araç kullanılmamalıdır. Özellikle yüksek yerlerde veya ağır makinelerde çalışma yaralanmalara neden olabilmektedir. Ani boyun ve baş hareketlerinden kaçınılmalıdır.”