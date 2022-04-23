Baş dönmesine iyi gelen pratik yöntemler! Baş dönmesi nedenleri

Baş dönmesi diğer bir adıyla vertigo, denge kaybı ve sersemlik hissi olarak tanımlanır. Bu durum özellikle hareket ederken ya da eğilip, kalkarken hızlı hareket etmeye bağlı durumlarda sıklıkla ortaya çıkabilir.

Baş dönmesi nedenleri

Yoğun strese maruz kalmak, kullanılan ilaçlar ve alkol kullanımı, baş dönmesi şikayetlerinin oluşumunda rol oynayabilir. Ani tansiyon değişimleri, anemi, kulak enfeksiyonları, uzun süre susuz kalmak (dehidrasyon), sıcak, yol tutması ve aşırı egzersiz gibi nedenler de baş dönmesine neden olabilir.

Sağlıkta en doğru tedavi yöntemleri ve kesin sonuçlar için lütfen alanında uzman bir doktora başvurunuz. Tavsiyelerimiz hafif şiddetteki rahatsızlıklar için evde geçici bitkisel öneriler içerir.

Baş dönmesi bitkisel tedavi yöntemleri ise şunlardır:

Su

Özellikle aniden ayağa kalktığınızda başınız dönüyorsa bu vücudunuzdaki su eksikliğiyle ilgili olabilir.

Bol miktarda su içmek çok önemlidir. Baş dönmesi sorunundan kurtulmanıza yardımcı olur.

Limon Suyu

Limon suyu tansiyon düşmesinden kaynaklanan baş dönmelerini geçirmek için yüzyıllardır kullanılan yöntemlerden biridir.

Limon vücudunuzdaki glikoz düzeyini artırır ve kan dolaşımınızı düzenler. Bir bardak suyun içerisine yarım limon sıkın. 1 tatlı kaşığı bal ekleyip iyice karıştırın ve için.

Fesleğen ve Sarımsak

Daha fazla sarımsak yeme alışkanlığı geliştirebilirsiniz. Çünkü sarımsak kan dolaşımınızı düzenler. Fesleğen ise çok sağlıklı bir bitki olup baş dönmesine karşı oldukça etkilidir.

3 – 4 adet fesleğen yaprağını bir bardak sütün içerisine atarak birkaç dakika kaynatın. Bu karışımı her gece yatmadan önce içebilirsiniz.

Fesleğen ve sarımsak karışımı özellikle vertigo sorunundan muzdarip olanlar için rahatlatıcı etkisiyle olumlu sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir.

Zencefil Çayı

Zencefil yatıştırıcı bitkisel enzimler içerir. İlaçların neden olduğu baş dönmesine karşı oldukça etkilidir. Çayını içebilir ya da bir parça zencefil çiğneyebilirsiniz.

Stres kaynaklı baş dönmesi yaşıyorsanız zencefil beyne oksijen gitmesini kolaylaştırarak sizi rahatlatabilir ve baş dönmenizi azaltabilir.

Nefes Egzersizi

Kan dolaşımının yavaş ya da çok hızlı olması damarlarda baskı oluşturacağı için baş ağrısına ve baş dönmesine neden olabilir.

Böyle bir sorununuz varsa yavaş ve derin nefesler alıp vererek kendinize yardımcı olabilirsiniz.

Her gün düzenli şekilde yapacağınız kısa nefes egzersizleri sadece baş dönmesi sorunu için değil genel vücut sağlığınız için de olumlu etkilere sahiptir.

Konsantrasyonu Yükseltin

Çok fazla bilgisayar başında çalışıyorsanız ara ara baş dönmesi sorunu yaşıyor olabilirsiniz.

Baş dönmesi mide bulantısı ve kusma problemlerinizi, hareketsiz nesnelere odaklanarak yenmeyi deneyebilirsiniz.