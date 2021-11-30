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Sağlık Baş dönmesi ciddi hastalıkların habercisi olabilir
Sağlık

Baş dönmesi ciddi hastalıkların habercisi olabilir

Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, toplumda yaygın olarak görülen baş dönmesinin ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 09:40:00 -
Baş dönmesi ciddi hastalıkların habercisi olabilir

Baş dönmesinin, bir hastalık bulgusu olduğunu belirten Dr. Atilla Kara, “Vertigo, halk arasında baş dönmesi olarak bilinen bir semptomdur. Baş dönmesindeki en büyük sebep, iç kulakçıktaki parçacıkların yerlerinden oynamasıdır. Bunun dışında beyinle ilgili birçok problem de, baş dönmesine sebep olabilir. Kendi başına bir hastalık olmayan baş dönmesi; beyinde tümör, MS, damar tıkanıklıkları, sistemik hastalıklar, dâhiliye hastalıkların bulgusu olarak da karşımıza çıkabilir. Bu nedenle vertigonun tedavisi için mutlaka gerekli nörolojik muayenenin yapılması ve tedavi sürecinin başlatılması gerekir” dedi.

Baş dönmesinin belirtilerinden söz eden Uzm. Dr. Kara, “Baş dönmesi ile bize başvuran hastalarımızda; kulakta çınlama, bulantı, kusma, dengesizlik gibi birçok belirti görülebilir. Vertigoya eşlik eden problemler, bu duruma neden olan esas hastalığa göre değişiklik gösterebilmektedir” diye konuştu.

Vertigo tedavisinin, altta yatan hastalığa göre değiştiğini belirten Uzm. Dr. Atilla Kara, “Özellikle kulaktaki taşların oynamasıyla ilgili vertigolarda olan manevralar bazen, ilaç vermeden hastanın toparlanmasını sağlayabilir. Nörolojik olan hadiselerde ise kolaylıkla tedavi edilebilmektedir. Baş dönmesi, çok ciddi nedenlerin bulgusu da olabileceği için, asla ihmal edilmemelidir” şeklinde konuştu.

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