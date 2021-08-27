Baş ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan Akif Gün’ün, kuvvet kaybı, dengesizlik, yürüyememe, baş ağrısı ve hafıza problemleri hayatını çekilmez hale getirdi. Hareket kabiliyetini kaybetmesinin yanında yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle yardıma ihtiyaç duyarak yaşamını sürdüren Gün, aniden rahatsızlanarak Özel Egekent Hastanesi acil servisine getirildi. Burada, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanları Doç. Dr. Ergün Karavelioğlu ve Doç. Dr. Memduh Kerman’ın müdahalesi sonucu yapılan değerlendirmeler ve beyin MR’ı sonrasında hastada 5 santimetrelik tümör olduğu tespit edildi. Beyninin sağ kısmında bulunan görme merkezinde tümör olduğunu öğrenen hasta ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından Gün, hastaneden desteksiz ve yürüyerek ayrıldı.

Artık desteksiz bir şekilde yürüyebiliyorum

Yaşadığı rahatsızlıklara rağmen ameliyat sonrasında bu kadar hızlı bir iyileşme beklemediğini söyleyen Akif Gün, “Beynimde tümör olduğunu burada öğrendim ama umutsuzluğa kapılmadan kendimi doktorlara emanet ettim. Ameliyattan sonra hemen iyileşmeye başladığımı hissettim. Artık desteksiz bir şekilde yürüyebiliyorum. Doktorlarıma ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

Geçmeyen baş ağrılarına dikkat

Geçmeyen baş ağrısı ve beraberindeki rahatsızlıkların önemsenmesini ve geciktirilmeden tedavi edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Ergün Karavelioğlu ve Doç. Dr. Memduh Kerman, “Geçmeyen baş ağrısı, bulanık görme, dengesizlik, vücudun bir tarafında uyuşma, güçsüzlük (kuvvetsizlik) gibi şikayetlerin geciktirilmemesi ve görmezden gelinmemesi gerekir. Erken teşhis, tedavide başarı oranını artırır. Bu hastamız bize geldiğinde bilinci kapalı ve solunuma bağlıydı. Gerekli medikal tedavinin ardından kendisini en uygun vakitte ameliyata aldık. Başarılı geçen ameliyatın ardından solunum cihazına ihtiyaç duymayan ve bilinci açılan hastamız, 5 gün sonra ayağa kalkarak sağlıklı bir şekilde taburcu edildi” şeklinde konuştu.