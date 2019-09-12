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Barzani'den yabancı yatırımcılara çağrı

12 Eylül 2019 Perşembe 13:54
Barzani'den yabancı yatırımcılara çağrı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, yabancı yatırımcıları Irak ve IKBY'ye davet etti.

IKBY Başkanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Barzani, Erbil'deki resmi konutunda Irak Planlama Bakanı Sabah Dileymi ile bir araya geldi.

Görüşmede Barzani, "Yabancı yatırımcıları Irak ve IKBY'ye çağırıyoruz. Yabancı yatırımcıları teşvik etmek, kolaylık sağlamak ve daha iyi fırsatlar sunmak şu an ve gelecekte de önceliklerimiz arasında yer alıyor." dedi.

Ülkenin ekonomik durumunun eskiye göre daha iyi seviyede olduğunu belirten Barzani, maliye yönetiminin yeniden düzenlenmesi ve bu konuda etkili adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Barzani ve Dileymi, Irak'ta gelecek yıl yapılması planlanan nüfus sayımına ilişkin Bağdat-Erbil yönetimlerinin iş birliği ve koordinasyonu hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede ayrıca 2020 bütçesi ile Musul başta olmak üzere terörden etkilenen bölgelerin yeniden imarına yönelik atılan adımların ele alındığı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:54
  1. Neçirvan Barzani
  2. nüfus sayımı
  3. Sabah Dileymi
  4. Yabancı yatırımcı

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