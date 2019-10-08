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Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik harekete geçmesinin ardından Kuzey Irak Yönetimi Başkanı Mesut Barzanı, telaşa kapıldı. Barzani, Türkiye durdurmak için birçok ülke ile görüştüklerini duyurdu.

08 Ekim 2019 Salı 13:16
Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti

ABD’nin, Türkiye’nin Suriye’ye düzenlencek askeri operasyona yeşil ışık yakması ve askerlerini çekmeye başlaması Kuzey Irak yönetimini de telaşlandırdı. Kuzey Irak Yönetimi Başkanı Mesut Barzanı, Türkiye’nin operasyonunu durdurmak için birçok ülke ile temas halinde olduklarını açıkladı.

Rojava'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve konu üzerinde çalışmalar yürüttüğünü belirten Kuzey Irak Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Rojava'daki Kürt halkına ve terör örgütüYPG güçlerine destek mesajı gönderdi.

"Birkaç kanalla iletişim halindeyiz"

Barzani, Twitterdaki sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Rojava halkının acı çekmemesi için çalışma yürüttüğünü belirten Barzani, tiwtter mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Batı Kürdistan'daki son gelişmelerden çok endişeliyiz. Birkaç kanalla iletişim halindeyiz ve Rojava halkının başka felaketlere maruz kalmamasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız."

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 13:16
  1. Mesut Barzani
  2. Irak
  3. operasyon

YORUM YAZ

  • Vahap KalyoncuVahap Kalyoncu9 dk önce
    "Katranı kaynatmakla olurmu olurmu şeker,cinsini ...... ettiğim cinsine çeker. Vesselam
  • konyalıkonyalı9 dk önce
    Hani bu adam dosttu türkiyeye getirdik hepsi hikaye ayıdan post peşmergeden dost olmaz 
  • MesutMesut11 dk önce
    Elinden gelen her b.ku ye,
  • VATANDAŞVATANDAŞ13 dk önce
    tasmasını tutanlar kimse
  • hasan alihasan ali15 dk önce
    kürtlüğün arkasına sığınmış

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