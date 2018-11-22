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Barzani'den referandum sonrası ilk Bağdat ziyareti

IKBY eski lideri Neçirvan Barzani, yarın Bağdat'daMukteda es-Sadr ile görüşecek.

22 Kasım 2018 Perşembe 17:03
Barzani'den referandum sonrası ilk Bağdat ziyareti

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, geçen yıl yapılan gayrimeşru referandumun ardından ilk kez başkent Bağdat'a gelerek temaslarda bulundu.

Görevine Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı olarak devam eden Barzani, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile ayrı ayrı görüştü.

Yarın  Mukteda es-Sadr ile görüşecek

Bağdat'ta diğer Iraklı yetkililerle görüşecek olan Barzani, yarın Necef'e giderek Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile bir araya gelecek.

Barzani'nin Bağdat'taki temasları kapsamında Erbil-Bağdat ilişkileriyle birlikte hükümet kabinesinin tamamlanmayan bakanlık adaylarının masaya yatırılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:03
  1. Neçirvan Barzani
  2. Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr

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