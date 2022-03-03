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Gündem Bartınlı esnaf her gün işe omzundaki horozuyla gidiyor
Gündem

Bartınlı esnaf her gün işe omzundaki horozuyla gidiyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde esnaflık yapan 49 yaşındaki Niyazi Dönmez arkadaşının hediye ettiği horozunu bir an olsun yanından ayırmıyor. Dönmez her gün işe omzundaki Hint horozu olduğu bilinen horozuyla gidiyor

Yeniakit Publisher
2022-03-03 15:15:00 -
Bartınlı esnaf her gün işe omzundaki horozuyla gidiyor

Bartın'ın Ulus ilçe merkezinde esnaflık yapan 49 yaşındaki Niyazi Dönmez'e arkadaşının hediye ettiği Hint horozu yanından ayrılmıyor. Elleriyle beslediği horozla arasında başlayan dostluğun kendisine terapi gibi geldiğini söyleyen Dönmez, bazı vatandaşların omzunda gördüğü horozuna çok şaşırdıklarını kaydetti.

Omzumdan aşağı inmiyor

Horozla beraber resim çektirmek isteyen, sevmek isteyen insanların taleplerinden çok memnun kaldığını ifade eden Niyazi Dönmez, "Ulus ilçemizden bir köye servise gitmiştim. Orada Hint horozlarını görünce servise gittiğimiz kişi iki tane yavru Hint horozu hediye etti. Bunlara bakıyordum ve zamanla büyüdüler. Kedilerin getirdiği kemirgeni yiyen horozun bir tanesi telef oldu. Bu da zamanla bana alıştı ve ellerimle besliyordum. Benden ayrılmaz oldu. Bir süre sonra evden aşağıya iner inmez yanıma gelirdi ve omzuma aldım. Ondan sonra alıştı ve şimdi omzumdan inmiyor. Çok arkadaşım horozu satmam için yüksek paralar verdiler ama vermedim. Eş dost herkes bunu seviyor. Benim için maddiden çok manevi değeri var. Bana terapi gibi geliyor" dedi.

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