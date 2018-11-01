0553 313 94 23
impression

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde baygın halde bulunan ayı sağlığına kavuşturuldu

Dere içerisinde bitkin halde bulunan ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi yetkilileri tarafından sağlığına kavuşturuldu.

01 Kasım 2018 Perşembe 16:57
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde baygın halde bulunan ayı sağlığına kavuşturuldu

Kurucaşile İlçesine bağlı İlyasgeçidi köyünde vatandaşlar, tarafından dere kenarında bitkin halde bulunan ayı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi yetkililerine haber verildi. Bartın’da görevli veteriner Tolga Kandıralı tarafından uyuşturucu iğneyle bayıltılan ayı, yapılan tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı. 3 yaşında ve dişi olduğu belirlenen ayının yediği bir şeyden zehirlendiğini düşündüklerini belirten Veteriner Hekim Tolga Kandıralı, 3 yaşlarındaki ayının derenin içerisinde neredeyse baygın halde bulunduğunu ve başarılı şekilde müdahalede bulunduklarını kaydetti

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 16:57
  1. Bartın
  2. ayı
  3. haberler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor 7 eksikle hazırlıklarına devam etti
    1. Trabzonspor 7 eksikle hazırlıklarına..
    2. Bakan duyurdu, Türkiye 17 basamak..
    3. Aziz Yıldırım böyle veda etti!
    4. Yolda karşılaştı, bacağından vurdu
    5. Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde baygın..
    6. Türkiye ve ABD arasında ortak devriye!
    7. Seyir halindeki TIR'ın dorsesi alev..
    8. Muş'un Bulanık ilçesinde terör..
    9. FETÖ'nün işaret ettiği Metin Külünk..
    10. Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler..
    11. PFDK Fenerbahçe ve Galatasaray’a derbi..
    12. Valilik açıkladı! Aranan 5 kişi..
    13. Eski AYİM üyesi itiraf etti!..
    14. Maltepe’de maskeli market soyguncusu..
    15. 17 yaşın altındaki taraftarlara bilet..
    16. Trafik canavarı yine sahnede! 3'ü..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakan Fidan'ı..
    18. 15 Temmuz destanıyla ilgili skandal..
    19. 109 yıllık rekabette 388. randevu
    20. BM'den Cemal Kaşıkçı çağrısı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları