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Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Bartın'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

06 Eylül 2019 Cuma 16:16
Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Bartın'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 320 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, biri savcılıktaki sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:16
  1. uyuşturucu ticareti
  2. tutuklama
  3. Bartın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri

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