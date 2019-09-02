Bartın'da sahte içki imalathanesinde patlama: 1 yaralı Apartman dairesinde sahte içki imal ettikleri iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Bartın'da sahte içki imalathanesine dönüştürülen apartman dairesinde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı. Demirciler Mahallesi'ndeki apartmanın dördüncü katında yangın çıktığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine hareket etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dairede gerçekleştirilen incelemede S.B.D. ve C.Y.A'nın sahte içki imalatı yaptığı tespit edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen küçük çaplı yangının, sahte içki imalatında kullanılan kazanlardaki genleşme sonucu meydana gelen patlama nedeniyle çıktığı belirlendi. Patlamada hafif yaralanan S.B.D, 112 Acil Servis ekibince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan S.B.D. ile C.Y.A. gözaltına alındı, dairede bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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