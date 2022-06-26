Bartın’da sağanak yağış nedeniyle hamile ve engelli kamu çalışanlarına izin

Bartın'da, etkisini arttırması beklenen yağmur yağışı nedeniyle 27 Haziran 2022 tarihinde hamile ve engelli personele izin verildi.Bartın Valiliği, etkisini arttırarak devam etmesi beklenen yağmur yağışı nedeniyle yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılacağını bildirdi. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji’den alınan son verilere göre, halen Batı Karadeniz Bölgesinde süren sağanak yağışların etkisini arttırarak devam etmesi beklendiğinden, ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin 27 Haziran tarihinde 1 süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

Yollar göle döndü

Bartın-Karabük karayolunun Potbaşı ve Muratbey mevkilerinde dağlardan gelen su yolun büyük bölümünü kapattı. Sürücüler yolda güçlükle ilerlerken, Muratbey mevkiinde de derelerin taşması sonucu bazı ev ve ve işyerleri su altında kaldı. Bölgede iş makineleri ile çalışma başlatılırken, kuvvetli yağışların pazartesi günü de devam edeceği bildirildi. Vatandaşlar sel ve taşkın riskine karşı belediye ve cami hoparlörlerinden uyarılarak dere yataklarından uzak durmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ‘kırmızı’ kodla uyarıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Batı ve Orta Karadeniz’deki vatandaşlarımız bu geceden itibaren ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâra karşı her zamankinden daha dikkatli olmalı. Bartın, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak, Düzce. Bu illerimiz için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ‘kırmızı’ kodla uyarıyor" açıklamasını yaptı.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, Denizli ve Aydın'ın iç kesimleri ile sabah saatlerinde Çanakkale, Edirne, Balıkesir’in batısı, İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Samsun ve Rize çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.