Bartın hangi sınıf hangi gün okula gidecek son durum | Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. 15 Şubat ve 1 Mart itibariyle yüz yüze eğitimle ilgili adımlar atılacak. Ayrıca normalleşme adımları illere göre belirlenecek. Bu kapsamda Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda normalleşme adımlarına yönelik kararlar alındı. Peki, Bartın’da okullar ne zaman açılacak?

Bartın'da okullar ne zaman açılacak? Bartın'da hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

Yüz yüze eğitimle ilgili önemli kararlar alındı. 1 Mart tarihinden itibaren Bartın’da il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1., 2., 3., 4., 8. ve 12'nci sınıflarda eğitim-öğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek. 5., 6., 7., 9., 10. ve 11'inci sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak. İlk gruplarda eğitim-öğretim pazartesi- salı günleri, ikinci gruplarda ise eğitim-öğretim perşembe- cuma günleri gerçekleşecek. Çarşamba günleri ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri yapılacak. Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren kantinler de masa sandalyeler kaldırılarak ve öğrenci yoğunluğunu önceleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşulu ile açılacak.