Bartın'da kimyasal madde paniği! KBRN ekipleri sevk edildi
Bartın'da okul taşınma esnasında deney tüpü yüzünden zehirlendiğinden şüphelenilen kişi hastaneye kaldırıldı.07 Temmuz 2018 Cumartesi 13:57
Alınan bilgiye göre, Aladağ Mahallesi Çatmaca mevkisinde inşası yeni tamamlanan bir okula taşınma esnasında laboratuvar deney malzemeleri kırıldı.
Okulda bulunan görevli memur A.B, kimyasal maddelerin karışımı sonrası ortaya çıkan gazdan etkilenmesi nedeniyle 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) tehlikeli maddeler ekibiyle polis sevk edildi.
A.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
YORUM YAZ