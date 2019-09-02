Bartın'da içki üretimi yapılan evde patlama meydana geldi Bartın'da bir apartmanın 4'üncü katındaki, içki imal edildiği öne sürülen evde patlama meydana geldi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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