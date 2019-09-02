Bartın'da içki üretimi yapılan evde patlama meydana geldi
Bartın'da bir apartmanın 4'üncü katındaki, içki imal edildiği öne sürülen evde patlama meydana geldi.
02 Eylül 2019 Pazartesi 09:48
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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