Bartın'da FETÖ operasyonu: 2 kişi gözaltında

Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tüm Çalışanlar Emekliler Derneği (TÜMÇED) üyesi olan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince adreslere düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.