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Bartın'da FETÖ operasyonu: 2 kişi gözaltında

Bartın'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

04 Eylül 2018 Salı 21:39
Bartın'da FETÖ operasyonu: 2 kişi gözaltında

Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tüm Çalışanlar Emekliler Derneği (TÜMÇED) üyesi olan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince adreslere düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 21:39
  1. Bartın
  2. fetö

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