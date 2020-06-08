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Aktüel

Bartın'da ayının kovaladığı ekipler korkulu anlar yaşadı

Ormanlık alandaki tellere takılan ayının bulunduğu yerden kurtularak kendisini kurtarmak isteyen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin üzerine koşması cep telefonu kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:11:57 -
Bartın'da ayının kovaladığı ekipler korkulu anlar yaşadı

BARTIN (AA) - Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanlık alandaki tellere takılan ayının, bulunduğu yerden kurtularak kovaladığı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri korkulu anlar yaşadı.

Alınan bilgiye göre, Çubuklu köyü yolu mevkisinde ormanlık alandan ses geldiğini duyan vatandaşlar, bir ayının tellere takıldığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ayıyı kurtarmak için çalışma başlattı.

Bu sırada bulunduğu yerden kendiliğinden kurtulan ayı ekiplere doğru koşmaya başladı.

Görevliler, ayının üzerlerine gelmesiyle korkulu anlar yaşarken, hayvan daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Ayının görevlilerin üzerine koşması ve daha sonra bölgeden uzaklaşması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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