Bartın'da 5 kişinin bulunduğu araç baraja devrildi Bartın'ın Hasankadı beldesindeki bir düğünden dönen 5 kişinin içinde bulunduğu araç baraja devrildi.

Bartın'ın Hasankadı beldesindeki bir düğünden dönen İlyas Özgüç'ün kullandığı 74 AAC 354 plakalı otomobil, Bartın-Hasankadı kara yolunda Kışla Barajı'na devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma, AFAD, Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıçları sevk edildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp yüzerek kıyıya ulaşan Arif Üstünbaş, sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arama kurtarma faaliyetini yürüten ekipler, araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan Üstünbaş'ın ifadeleri doğrultusunda kaybolan şahısların kimlik tespitini yaptı. Kaybolan 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı Kışla Barajı'nda arama faaliyetlerini yürüten dalgıçlar, aracın arka koltuğunda baba Hüseyin Özgüç'ün cansız bedenine ulaştı. Barajın dibinde çalışmalarını sürdüren dalgıç ekibi, İsmail ve İlyas Özgüç ile Muhammed Karakaş'ın cansız bedenlerini de buldu. Bartın Vali Vekili Gökhan Gürbüzerol ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

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