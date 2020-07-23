  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

Bartın'da 4 kişi, özel bakım merkezindeki hastalara kötü muamele iddiasıyla tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 21:11:12 -
Bartın'da 4 kişi, özel bakım merkezindeki hastalara kötü muamele iddiasıyla tutuklandı

BARTIN (AA) - Bartın'da özel bakım merkezindeki hastalara kötü muamele ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 personel tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde faaliyet gösteren ve şizofreni hastalarının bakımının yapıldığı özel bir bakım merkezinde personelin hastalara kötü muamele yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında merkezdeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

İncelemede hastalara kötü muamelede bulundukları belirlenen 4 personel gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, "hastalara kötü muamele" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı