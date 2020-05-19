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Bartın ve Zonguldak'ta hücumbotlarda İstiklal Marşı okundu

Yeniakit Publisher
2020-05-19 19:58:09 -
Bartın ve Zonguldak'ta hücumbotlarda İstiklal Marşı okundu

BARTIN (AA) - Bartın ve Zonguldak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında TCG Mızrak ve Kılıç hücumbotlarında İstiklal Marşı okundu.

Bartın'da Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığında demirleyen TCG Mızrak Hücumbotu'ndaki askeri personel saat 19.19'da bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

6 bin nüfuslu ilçe merkezinde her yerden duyulan İstiklal Marşı'na evlerinin balkonlarından vatandaşlar da eşlik etti.

Işıklandırılan hücumbota dev Türk bayrağı asıldı.

- Zonguldak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında limanda demirli bulunan TCG Kılıç Hücumbotu'ndaki askeri personel, saat 19.19'da bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Hücumbota dev Türk bayrağı asıldı.

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