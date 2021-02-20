  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TSK hakkındaki kanun Meclis'ten geçti

ABD'den korkutan açıklama! Sadece 9 yılımız kaldı

PKK'nın kozmik odasına girildi! Neler çıktı neler

20.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu duyurdu!

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğini düşüren ne oldu?

Rusya'dan 'Reina saldırısı' açıklaması: Mali izlerini tespit ettik

Gergerlioğlu hakkındaki 'hapis cezası'nın onanması HDP'yi fena gerdi!

Kapukaya Hoca'dan Mustafa Öztürk'e sert tepki: Sen de Ashab-ı Kiram gibi bütün malını Allah yolunda feda edebilir misin?

Somali'de şiddet olayları artıyor! Başbakandan kritik açıklama
Eğitim Bartın Üniversitesi yüz yüze eğitim ne zaman? Bartın Üniversitesi öğrencileri nereden Kalacak?
Eğitim

Bartın Üniversitesi yüz yüze eğitim ne zaman? Bartın Üniversitesi öğrencileri nereden Kalacak?

Şehir dışından gelen Bartın Üniversitesi öğrencileri nerede kalacak? Koronavirüs salgını sebebiyle güz döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılmadı. Bilim Kurulu’nun tavsiyesiyle YÖK üniversitelerle ilgili kararı verdi. Peki, Bartın Üniversitesi ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-20 14:59:00 -
Bartın Üniversitesi yüz yüze eğitim ne zaman? Bartın Üniversitesi öğrencileri nereden Kalacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle üniversitelerde güz döneminde yüz yüze eğitim yapılmadı. Bahar dönemiyle ilgili olarak ise YÖK kararını verdi. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı. Uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Ayrıca illerdeki vaka sayılarına göre bazı illerde 1 Mart itibariyle normalleşme adımları atılacak? Bu doğrultuda Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda normalleşme adımlarına yönelik kararlar alındı. Peki, Bartın Üniversitesi yüz yüze eğitim ne zaman?

Bartın Üniversitesi yüz yüze eğitim ne zaman? Bartın Üniversitesi öğrencileri nereden Kalacak?

Bartın Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında üniversite öğrencilerine yönelik de karar alındı. Bartın Üniversitesi'nde bahar dönemi teorik eğitimler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacak. Uygulamalı eğitimler ise azami tedbirler sağlandıktan sonra mümkün olan en uygun şartlarda kademeli olarak yüz yüze yapılabilecek. Uygulamalı eğitimler için şehir dışından gelecek üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait yurtlarda ve ayrı ayrı odalarda misafir edilecek.

Bartın'da okullar ne zaman açılacak? Bartın'da hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?
Bartın'da okullar ne zaman açılacak? Bartın'da hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

Eğitim

Bartın'da okullar ne zaman açılacak? Bartın'da hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kapukaya Hoca'dan Mustafa Öztürk'e sert tepki: Sen de Ashab-ı Kiram gibi bütün malını Allah yolunda feda edebilir misin?
İSLAM

Kapukaya Hoca'dan Mustafa Öztürk'e sert tepki: Sen de Ashab-ı Kiram gibi bütün malını Allah yolunda feda edebilir misin?

Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Kur'an-ı Kerim'e görüşlerini karıştırdığı iftirasını atarak tepki çeken Karar'ın İlahiyatçısı Mustafa Öz..
Tüketicide güven artıyor
Ekonomi

Tüketicide güven artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.
Zekeriya Yapıcıoğlu canlı yayında cevapladı: HÜDA PAR ile Hizbullah'ın ilişkisi var mı?
Siyaset

Zekeriya Yapıcıoğlu canlı yayında cevapladı: HÜDA PAR ile Hizbullah'ın ilişkisi var mı?

Akit Tv canlı yayınına katılan HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Zekeriya, kendisine yöneltilen, 'HÜDA PAR ile Hizbullah arasında bir ilişki var ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay