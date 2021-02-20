Koronavirüs salgını sebebiyle üniversitelerde güz döneminde yüz yüze eğitim yapılmadı. Bahar dönemiyle ilgili olarak ise YÖK kararını verdi. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı. Uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Ayrıca illerdeki vaka sayılarına göre bazı illerde 1 Mart itibariyle normalleşme adımları atılacak? Bu doğrultuda Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda normalleşme adımlarına yönelik kararlar alındı. Peki, Bartın Üniversitesi yüz yüze eğitim ne zaman?

Bartın Üniversitesi yüz yüze eğitim ne zaman? Bartın Üniversitesi öğrencileri nereden Kalacak?

Bartın Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında üniversite öğrencilerine yönelik de karar alındı. Bartın Üniversitesi'nde bahar dönemi teorik eğitimler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacak. Uygulamalı eğitimler ise azami tedbirler sağlandıktan sonra mümkün olan en uygun şartlarda kademeli olarak yüz yüze yapılabilecek. Uygulamalı eğitimler için şehir dışından gelecek üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait yurtlarda ve ayrı ayrı odalarda misafir edilecek.