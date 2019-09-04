Bartın Üniversitesi Yapay Zeka Projesine TÜBİTAK’tan destek

Bartın Üniversitesi (BÜ) Fen Fakültesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Yılmaz’ın TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (ARDEB) kapsamında hazırlamış olduğu proje desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında hazırlanan “Öğrenme Analitikleri İle Desteklenmiş Uyarlanabilir Dinamik Zeki Öğretim Sisteminin Tasarımı ve Değerlendirilmesi” başlıklı projede Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Yurdugül, Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sema Sulak, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı Dr. Muhittin Şahin araştırmacı olarak görev alacak. Proje kapsamında ayrıca 3 doktora bursiyerine TÜBİTAK tarafından burs desteği sağlanacak.

“Yapay zekanın eğitimde kullanımında öncü bir çalışma yürüteceğiz”

Yaklaşık 30 ay sürmesi planlanan proje hakkında bilgi veren Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Yılmaz, “Yapay zeka ve akıllı sistemler genel olarak, kullanıcıyı tanıyan ve ona göre davranan sistemler olarak tanımlanabilir. Bu tür sistemler veri yönelimli karar verme süreçlerine dayanır. Akıllı sistemlerin sağladığı avantajların eğitim alanında da kullanımı oldukça önemli ve çığır açacak nitelikte olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, bu konudaki çalışmalar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de henüz yenidir ve öncelikli gündem konusudur. Projenin kabul görmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu proje yeni nesil üniversite olma çabasında olan Bartın Üniversitesi’ne katkı sağlaması açısından oldukça değerlidir. Proje bir bakıma eğitsel veri madenciliği, makine öğrenmesi, yapay zeka, uyarlanabilir değerlendirme ve uyarlanabilir öğrenme sistemleri ve öğrenme analitiklerini kullanarak e-öğrenme sistemleri (e-learning systems) ile akıllı öğretim sistemlerinin (intelligent tutoring systems) entegrasyonunu kapsamaktadır. Sistem tarafından öğrencilerin yetkinlikleri belirlenecek, onların bireysel farklılıkları ve öğrenme ihtiyaçları analiz edilecek ve bu analiz sonuçlarına göre öğrenciye özgü bireyselleştirilmiş öğretim ortamı sağlanacaktır. Projede geliştirilecek sistem sayesinde öğrenciler (bir öğreticinin olmadığı ortamda) başarılı ve başarısız olduğu ve aynı zamanda güçlü ve zayıf olduğu konuları görebilecekler, aynı zamanda bu eksikliklerini giderebilmek için başarısızlık yaşadığı noktaların çözümüne ilişkin sunulacak önerilerden yararlanabileceklerdir. Proje sonunda geliştirilecek sistem açık erişimli olarak üniversitemiz öğrencilerinin kullanımına, başarılı olması durumunda ülkemiz yükseköğretim alanına iyi bir uygulama örneği olarak sunulabilecektir” dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun hazırlanan projenin önemine değinerek, “Yapay zeka ve akıllı sistemler son yıllarda en çok yoğunlaşılan araştırma konuları arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, üniversitemizde göreve başladığımız ilk yıldan itibaren akademik kadrosunu tamamlayarak açtığımız Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinin öncülüğünde ’Akıllı Sistemler’ alanından Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaştırılması ve İhtisaslaşma Programına başvuruda bulunmayı hedefliyoruz. Bölgemizde kurulma süreci devam eden Filyos Endüstri Bölgesi’nde akıllı liman, akıllı endüstri bölgesi ve akıllı fabrikaların akıllı sistem alt yapısının oluşturulmasında, buralarda Endüstri 4.0 uygulamalarının gerçekleştirilmesinde, üniversitemiz öncü bir rol üstlenecektir. Bu doğrultuda yapay zeka ve akıllı sistemlerin sanayi alanına entegrasyonu gerçekleştirilerek bölgesel kalkınmaya destek sağlanacağı gibi, aynı zamanda ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşılmasına da katkı sağlanmaya çalışılacaktır. Üniversitemizde bu doğrultuda açılan yeni bölümler ve yürütülmekte olan projeler bu hedeflere ulaşılmasının birer yapı taşı niteliğindedir. Birçok farklı alanda yürütülen yapay zeka çalışmalarının yürütücülüğünü üniversitemiz Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Yılmaz üstlendiği proje ile eğitim alanına taşınması dikkat çekicidir. Bu yenilikçi projede görev alacak tüm akademisyenleri kutluyorum. İnanıyorum ki, proje çıktıları itibariyle bilim ve eğitim dünyamızda önemli yeniliklere yol açacaktır. Ayrıca, projenin, Yükseköğretim Kurulu’nun yükseköğretimde dijital dönüşüm projesi kapsamında başlatmış olduğu açık erişim, dijital dönüşüm ve yeni teknolojilerin ülkeye kazandırılması hedeflerine katkı sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.