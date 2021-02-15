Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci kasım ayından 22 Ocak’a kadar uzaktan eğitime devam etti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararına göre 15 Şubat’ta ise köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak. Ancak kar yağışının etkili olduğu illerde yüz yüze eğitimle ilgili kararlar alındı. Peki, Bartın’da okullar tatil mi?

Bartın okullar tatil mi? Bartın yüz yüze eğitim ne zaman?

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak yüz yüze eğitime başlanması planlanan tüm okul ve kurslarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Ayrıca il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.