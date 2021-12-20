Bartın okullar tatil mi 21 Aralık | Yarın okullar tatil mi Bartın?
Bartın okullar tatil mi? Bartın’da kar yağışı etkili oluyor. Öğrenciler ise kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, yarın Bartın’da okullar tatil olacak mı?
Türkiye’nin pek çok ili beyaz örtüye büründü. Bartın’da da kar yağışı etkili oluyor. Peki, Bartın’da okullar tatil mi?
Bartın okullar tatil mi 21 Aralık | Yarın okullar tatil mi Bartın?
Bartın’da kar yağışı etkili oluyor. Şimdiye kadar okulların tatil olacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında ise haberlerimizde yer vereceğiz.