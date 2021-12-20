  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Bartın okullar tatil mi 21 Aralık | Yarın okullar tatil mi Bartın?
Eğitim

Bartın okullar tatil mi 21 Aralık | Yarın okullar tatil mi Bartın?

Bartın okullar tatil mi? Bartın’da kar yağışı etkili oluyor. Öğrenciler ise kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, yarın Bartın’da okullar tatil olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-20 22:26:00 -
Bartın okullar tatil mi 21 Aralık | Yarın okullar tatil mi Bartın?

Türkiye’nin pek çok ili beyaz örtüye büründü. Bartın’da da kar yağışı etkili oluyor. Peki, Bartın’da okullar tatil mi?

Bartın okullar tatil mi 21 Aralık | Yarın okullar tatil mi Bartın?

Bartın’da kar yağışı etkili oluyor. Şimdiye kadar okulların tatil olacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında ise haberlerimizde yer vereceğiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay