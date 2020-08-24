  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bartın merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Bartın merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 09:30:57 -
Bartın merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

BARTIN (AA) - Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 13 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kurucaşile ilçesine bağlı Başköy köyünde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile narkotik köpeklerinin de yer aldığı operasyonda, köyde çeşitli alanlarda ekili 6 bin kök kenevir ele geçirildi.

Ekipler, şüphelilerin Bartın, Muğla ve Zonguldak'ta belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda biri kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ''organize suç örgütü kurmak'' ve ''uyuşturucu ticareti yapmak'' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kariyer
Ekonomi

Kariyer

İş ilanları güncel | iş arayan milyonlarca kişi internette yayınlanan güncel ilanları yakından takip ediyor. İş arayanların en çok tercih et..
İhsan Şenocak uyardı: Büyük felaketler bizi bekliyor
Gündem

İhsan Şenocak uyardı: Büyük felaketler bizi bekliyor

Medyanın ahlaksızlık pompalaması konusunda uyarılarda bulunan ilahiyatçı İhsan Şenocak, "Medyanın ırz ve namus düşmanı olduğunu ilan edip, m..
PTT kargo
Ekonomi

PTT kargo

PTT kargo takip | Günümüzde alışverişlerin çoğu online olarak yapılmaya başladı. Bu durum pandemi sürecinde ise daha da arttı. Online alışve..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı