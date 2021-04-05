Bartın liseleri taban puanı 2021 Bartın liseleri başarı sıralaması |Bartın liseleri kontenjanları
Nisan ayına girmemiz birlikte eğitim öğretim döneminin de sonuna yavaş yavaş gelmiş bulunmaktayız. Liseye geçecek öğrenciler hem sınav heyecanını taşırken hem de yeni okullarının nasıl bir yer olacağını merak ediyor. MEB sınav başvurularının 5 ve 14 Nisan tarihleri arasından gerçekleşeceğini bildirdi. Bunun üzerine liseye gitmek için, lise taban puanları ve kontenjan sayıları merak konusu oldu. Peki, Bartın liseleri taban puanı 2021, Bartın liseleri başarı sıralaması ve Bartın liseleri kontenjanları nelerdir?
Sınav ve yeni okul heyecanını taşıyan öğrenciler bulundukları ildeki, liselerin taban puan, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Yeni dönemde liseye geçecek 8. sınıf öğrencileri sınav başvuru tarihi ve sınav tarihlerinin de açıklanmasıyla hedefledikleri liselerin puan ve kontenjan durumunu sorgulamakta. İşte merak edilen haberin detayları…
Bartın liseleri taban puanı 2021, Bartın liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?
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