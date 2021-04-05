Bartın liseleri taban puanı 2021 Bartın liseleri başarı sıralaması |Bartın liseleri kontenjanları

Nisan ayına girmemiz birlikte eğitim öğretim döneminin de sonuna yavaş yavaş gelmiş bulunmaktayız. Liseye geçecek öğrenciler hem sınav heyecanını taşırken hem de yeni okullarının nasıl bir yer olacağını merak ediyor. MEB sınav başvurularının 5 ve 14 Nisan tarihleri arasından gerçekleşeceğini bildirdi. Bunun üzerine liseye gitmek için, lise taban puanları ve kontenjan sayıları merak konusu oldu. Peki, Bartın liseleri taban puanı 2021, Bartın liseleri başarı sıralaması ve Bartın liseleri kontenjanları nelerdir?