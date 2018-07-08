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Bartın halkı ayakta! 3 gündür devam ediyor

3 gün önce Bartın Irmağı'na giren yunusu denize döndürme çalışmaları halkın meraklı bakışları eşliğinde AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleriyle gece gündüz devam ediyor.

08 Temmuz 2018 Pazar 11:55
Bartın halkı ayakta! 3 gündür devam ediyor

Salı günü Bartın Irmağı'na giren yunus, AFAD ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi tarafından küreklerle bota vurularak ses çıkarılması sonucu denize yönlendirildi. Perşembe günü, aynı yunus yeniden ırmağa girdi. Bu sefer ırmağın içerisinde yaklaşık 10 kilometre ilerleyen yunusun denize ulaşması için Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri yeniden seferber oldu.

3 metre uzunluğundaki yunusun bulunduğu yeri terk etmemesi üzerine, AFAD ekipleri gece gündüz yunusun hareketlerini izlemek için nöbet tutmaya başladı. AFAD ekipleri yunusun davranışlarının araştırıldığı birçok üniversite ile irtibata geçti. AFAD, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri botları ırmağa indirerek, demir boruları vurarak, ses yaptı. Ancak yunus bulunduğu yerden ayrılmadı. Irmak kenarında toplanan vatandaşlar ise çalışmaları merakla izledi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 11:55
  1. Bartın Irmağı
  2. yunus balığı

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