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Barselona'da yürüyüşe açılan plajlarda Kovid-19 tedbirleri ihlal edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-20 21:49:33 -
Barselona'da yürüyüşe açılan plajlarda Kovid-19 tedbirleri ihlal edildi

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde sadece yürüyüş ve spor için açılan plajlara akın eden halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla getirilen tedbirleri ihlal etti.

Barselona Belediyesi, ülkede olağanüstü halin (OHAL) uygulamaya girdiği 14 Mart'tan bu yana kapalı olan kentteki plajları sadece yürüyüş amaçlı açtı.

Buna rağmen sabah saatlerinden itibaren plajlara akın eden halk, güneşlenme ve denize girme yasağını deldi.

Özellikle gençler, kalabalık gruplar halinde plajda toplandı, sosyal mesafe kuralına da uyulmadı.

Polis, sık sık plajdakileri uyararak denize girenleri çıkardı.

Vaka sayısının fazla olması nedeniyle kademeli normalleşme sürecinde halen ilk aşamada bulunan Barselona'da 8 Mayıs'tan bu yana sadece spor amacıyla (sörf ve yelken gibi) denize girilmesine müsade ediliyor.

İspanyol hükümeti, ülke genelinde üçüncü aşamaya geçilen yerlerde yüzmek için denize girilmesine izin veriyor.

OHAL'i 7 Haziran'a kadar uzatan hükümet, engelli veya sağlık sorunu olmamak şartıyla 6 yaş üstü herkese yarından itibaren en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi.

İspanya'da açıklanan son verilere göre Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 888 oldu, PCR testlerine göre toplam 232 bin 555 vaka bulunuyor.

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