0553 313 94 23

Barselona'da "yankesicilik" yüzde 37 arttı

İspanya'nın en turistik kentlerinden Barselona'da banliyö taşımacılığı yapılan alanlarda yılın ilk 7 ayında 18 bin 823 yankesicilik vakası yaşandı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:56
Barselona'da "yankesicilik" yüzde 37 arttı

MADRİD (AA) - İspanya'nın en turistik kentlerinden biri olan Barselona'nın imajını bozan ve giderek artan güvenlik sorununa neden olan yankesicilikle mücadele ediliyor.

Yılda yaklaşık 12 milyon yabancı turistin ziyaret ettiği, ülkenin doğusundaki Barselona'da, banliyö taşımacılığı yapılan alanlarda yılın ilk 7 ayında 18 bin 823 yankesicilik vakası yaşandı ve bu suçla bağlantılı 524 kişi yakalandı.

Katalonya yerel polisi ve İspanya ulusal polisince basına verilen bilgilere göre , kentte banliyö taşımacılığı yapılan yerlerde günde ortalama 80 ila 100 yankesicilik vakası yaşanıyor.

Ocak-temmuz ayları arasında tespit edilen 18 bin 823 yankesicilik vakasının yüzde 30'u Barselona metro hatlarında olurken, yankesicilik olaylarında geçen yıla oranla yüzde 37 artış yaşandı.

Polisin, bugün sadece iki saatlik bir zaman diliminde kentin önemli turistik bölgelerinde ve toplu ulaşımda 70 yankesicinin kimliğini tespit ettiği ve bunlardan 23'ünü yakaladığı bildirildi.

Yetkililer, çoğunluğu yabancı uyruklu olan ve yakalandıklarında sınır dışı edilmemek için üzerlerinde kimlik taşımayan yankesicilerin, turistlerin yoğunlukta olduğu yerlerde faaliyet gösterdikleri uyarısında bulundu.

Polis verilerine göre, yankesicilik suçundan hüküm giyen 349 kişi hakkında metroya giriş yasağı bulunuyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:56
  1. Barselona
  2. cüzdan hırsızlığı
  3. ispanya
  4. polis operasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sırbistan 4’te 4 yaptı
    1. Sırbistan 4’te 4 yaptı
    2. İnşaat seramikleri sektörünün katma..
    3. Torunu tarafından bıçaklanan ninenin..
    4. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    5. Memur zammı resmen belli oldu!
    6. Memur maaşları ile memur emeklisi..
    7. Eyyübiye Belediyesi ilçeye yeni yollar..
    8. Beyazgül asfaltlama çalışmalarını..
    9. Maldivler'de Anayasa Mahkemesi yargıcı..
    10. Trabzonspor-AEK maçına doğru
    11. Bahreyn'de 9 muhalife hapis cezası
    12. Canlı yayında son kulis bilgilerini..
    13. Sadullah Ergin, AK Parti’den neden..
    14. İYİ Parti'den belediye meclis üyesine..
    15. Yozgatspor tur atladı
    16. ÖSO’dan Suriye’de Huzur Operasyonu: 67..
    17. Torbalı 30 Ağustos’a hazır
    18. İslam düşmanlığı ile bilinen İsveçli..
    19. Başkan Say’dan DSİ’ye ziyaret
    20. Şule Yüksel Şenler cenazesi nereden..
    21. Beşinci oyunlarını Dodurga beldesinde..
    22. Sivassporlu Muammer Yıldırım'ın mutlu..
    23. Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 2..
    24. Yolcu minibüsü hafriyat kamyonuna..
    25. Başkan Çatal’dan down sendromlu..
    26. Serbest piyasada altın fiyatları
    27. 5. Uluslararası Gemlik Zeytini..
    28. Kadınlar futbolda Kosova-Türkiye milli..
    29. Çayırova’da asfalt çalışmaları sürüyor
    30. Akdeniz'de deprem
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’