Barselona şehir yönetiminden İsrail kararı!

Barselona şehir yönetimi, ​​1998 yılında başlattığı, Tel Aviv ile kardeş şehir ittifakını 'İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlar' nedeniyle önümüzdeki ay sonlandırmayı onaylayacak.

Hamas tarafından yönetilen Gazze Şeridi ile resmi ilişkilerin ise sürdürüleceği açıklandı.

Tel Aviv ile ilişkilerin kesilmesiyle ilgili olarak Barselona şehir yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İsrail, Filistin halkına karşı suçlar işliyor. Yüzlercesi çocuk olmak üzere binlerce Filistinliyi öldürüyor. Filistinlilere karşı uyguladığı etnik temizlik projesi İsrail'in Apartheid rejimini güçlendiriyor. Uluslararası toplum, İsrail'e bir bedel ödetmeli ve geçmişte Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yaptığı gibi onu tecrit etmelidir. Bu Filistin halkının bir talebidir. İsrail haklarına saygı duyana kadar İsrail ile bağlarımızı kesiyoruz.